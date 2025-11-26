Certaines compagnies d'assurance maladie progressent après la proposition de la CMS sur le système de notation par étoiles de Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 1,7 % à 241,89 $, UnitedHealth UNH.N de 1,3 % à 330,26 $

** Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont proposé des mises à jour pour Medicare Advantage (MA) et les programmes de médicaments sur ordonnance Medicare Part D

** La règle proposée comprend des améliorations majeures au système de qualité ou de notation par étoiles

** À partir de l'année de mesure 2027, la CMS propose de rationaliser les notations étoilées en supprimant les mesures axées sur les processus administratifs ou qui ne transmettent pas la variabilité de la qualité entre les plans

** Les 12 mesures qui seront potentiellement supprimées sont des mesures de processus axées sur l'administration du plan, telles que les centres d'appels, les plaintes et les membres qui choisissent de quitter le plan

** Nous considérons cela comme un point positif pour l'industrie étant donné la volatilité des mesures relatives aux centres d'appel, indique la maison de courtage Mizuho

** La Commission propose également que le prix Excellent Health Outcomes for All, connu auparavant sous le nom de prix Health Equity Index, ne soit pas pris en compte dans le calcul des étoiles de 2027