CERo Therapeutics saute sur le label "fast track" de la FDA pour une thérapie anticancéreuse
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments CERo Therapeutics CERO.O augmentent de 11 % à 7,65 $ avant le marché

** La société annonce que son traitement expérimental contre le cancer du sang, CER-1236, a reçu le label "fast track " de la FDA

** L'étiquette "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La thérapie est testée dans un essai de stade précoce pour les patients atteints de formes agressives de leucémie myéloïde aiguë, un type de cancer du sang et de la moelle osseuse

** L'action a baissé de 94 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CERO THERAP
6,9300 USD NASDAQ 0,00%
PHOENX BIOTECH RG-A
4,9000 USD NASDAQ -15,95%
