Cerinnov : Report de la publication des résultats annuels 2024

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, informe que la publication de ses résultats annuels 2024, initialement prévue le 24 avril 2025, est reportée à une date ultérieure.

Ce report intervient dans un contexte de discussions engagées avec les partenaires bancaires en vue d’un réaménagement de la dette visant à renforcer la structure financière du Groupe à court terme.

Dans ce contexte, il convient d’attendre l’issue de ces discussions pour pouvoir finaliser le processus d'arrêté et d'audit des comptes 2024, ce qui conduit la Société à ajuster son calendrier de publication.

Comme déjà annoncé, le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2024 s’élève à 12,4 M€ .

Le projet des comptes, en cours d’audit à ce jour, présente une marge brute qui se maintient à un niveau solide, autour de 55 %, confirmant la résilience du modèle économique dans un environnement de marché plus attentiste. L’EBITDA ressort en baisse à 0,2 M€ en 2024, contre 2,1 M€ en 2023, du fait notamment du changement de présentation comptable du Crédit d’Impôt Recherche, désormais comptabilisé en impôts pour un montant de 0,3 M€2, et non plus en subvention.

La trésorerie au 31 décembre 2024 s’établit à environ 213 K€2, contre 786 K€ à fin 2023.