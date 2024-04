Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cerinnov: le titre flambe après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Cerinnov, un fabricant d'équipements pour l'industrie de la céramique et du verre, bondit en Bourse ce vendredi après avoir fait état d'une forte progression de ses résultats annuels en 2023.



Malgré un chiffre d'affaires annuel stable à 14,5 millions d'euros lié à des décalages de commandes, le spécialiste de l'ingénierie robotique affiche un résultat opérationnel courant (Ebitda) en hausse de 26,3% à 2,1 millions d'euros.



Cette performance ressortir une marge d'exploitation (Ebitda) de 14,5%, en hausse de 3,1 points de pourcentage par rapport à 2022.



Quant au résultat d'exploitation, il a doublé l'an dernier, passant de 600.000 euros à 1,2 million d'euros.



Parallèlement, la génération de cash issue de l'activité s'est établie à 1,4 million d'euros, un niveau légèrement inférieur à celui de 2022, mais 2,6 fois supérieur à 2021



Cerinnov - qui dit avoir sécurisé un carnet de commandes de 7 millions d'euros - souligne avoir récemment présenté une solution d'IA dédiée au contrôle de la qualité d'articles en céramiques.



L'entreprise dit aussi avoir identifié de nouvelles opportunités sur des marchés à fort potentiel tels que la mobilité électrique ou les énergies décarbonées.



Suite à cette publication, le titre grimpait de plus de 11% vendredi à la Bourse de Paris, affichant l'une des plus fortes progressions du marché. Il accuse encore un repli de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.





Valeurs associées CERINNOV GROUP Euronext Paris +11.57%