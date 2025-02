Cerinnov: la rentabilité attendue en net repli en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - Cerinnov décroche de 25% à la Bourse de Paris vendredi matin après avoir fait état d'une contraction de son chiffre d'affaires en 2024, un repli qui devrait également impacter sa rentabilité.



Le fabricant d'équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 12,4 millions d'euros, à comparer avec 14,5 millions d'euros en 2023.



Dans un communiqué, le groupe invoque un environnement 'volatile' marqué par des incertitudes politiques et géopolitiques qui pèsent sur l'économie mondiale.



'Ce contexte a restreint la visibilité des donneurs d'ordres et freiné leurs décisions d'investissements', explique-t-il.



Cerinnov prévient toutefois que la contraction du chiffre d'affaires aura un impact sur la rentabilité, qui devrait afficher un net repli sur l'exercice 2024.



En 2023, la société avait affiché un Ebitda en hausse de 26% à 2,1 millions d'euros, ce qui lui avait permis de dégager un bénéfice net de 114.000 euros.



Cerinnov se déclare cependant 'confiant' dans sa capacité à stabiliser son activité en 2025, voire à renouer avec une légère croissance.





