Cerinnov Group signe pour près de 2 M€ de nouvelles commandes auprès de clients historiques

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement de process industriels, de l’ingénierie robotique et des équipements pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce la signature de nouvelles commandes fermes pour un montant total de près de 2 M€, facturables et livrables en 2022, auprès de clients historiques du Groupe.



Ces commandes incluent la vente en France et en Italie de machines et de fours à des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table, clients historiques du Groupe, qui renouvellent leur confiance à Cerinnov Group après des commandes passées en 2021.



« Après une année 2021 qui nous aura permis de retrouver une dynamique commerciale favorable, nous engageons l’année 2022 sous les meilleurs auspices portés par un retour franc des investissements des donneurs d’ordres à l’échelle mondiale, dont les volumes de production sont en voie de normalisation », se réjouit Arnaud Hory, Président-directeur général de Cerinnov Group.