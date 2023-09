Cerinnov Group annonce un doublement de l’EBITDA au premier semestre 2023

• Maintien d’un chiffre d’affaires stable malgré des délais d’approvisionnement allongés

• Poursuite d’une dynamique commerciale soutenue avec un carnet de commandes sécurisé de 12,5 M€, dont 9,5 M€ facturables en 2023

• Appréciation de la marge EBITDA de 6 points à 11,6% du chiffre d’affaires

• Nouvelle génération de cash et poursuite du désendettement

• Discussions avancées pour de nouvelles commandes sur de nouveaux marchés à fort potentiel





Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie ses comptes pour le premier semestre 2023, caractérisés par une nouvelle appréciation de la rentabilité et une poursuite de la dynamique commerciale.

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 11 septembre 2023 a arrêté les comptes semestriels 2023. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (https://www.cerinnov-group.com).