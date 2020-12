Cerinnov Group annonce la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 M€ sous la forme d'obligations remboursables en actions et un premier tirage de 200 K€

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce ce jour la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant nominal maximum de 2 M€ par l'émission de 800 bons (les « Bons ») donnant droit à la souscription de 800obligations remboursables en actions nouvelles de la Société (les « Obligations » ou « ORA ») d'un montant de 2.500 € chacune intégralement réservée à IRIS (l'« Investisseur »).