Cerinnov Group annonce de nouvelles commandes pour un montant de près de 2,7 M€ et vise un objectif de croissance de chiffre d’affaires d’au moins +40% en 2022 par rapport à 2021



Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement de process industriels, de l’ingénierie robotique et des équipements pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce de nouvelles signatures de commandes fermes pour un montant total de près de 2,7 M€, facturables et livrables en 2022.

Ces commandes incluent la vente de machines et de fours en Europe (France, Angleterre, Portugal), en Chine et au Brésil à des acteurs majeurs mondiaux de la céramique, confirmant le retour des investissements des donneurs d’ordres à l’échelle mondiale.



Un objectif de croissance de chiffre d’affaires d’au moins +40% en 2022

Après deux années en 2019 et 2020 pénalisées par le ralentissement économique général sur ses marchés lié à la crise sanitaire, l’activité de Cerinnov Group a rebondi au second semestre 2021 au bénéfice d’une normalisation des volumes de production de ses clients, enregistrant un retour à une forte croissance de +40% sur 2021. Au cours des premiers mois de l’année 2022, cette dynamique s’est poursuivie avec un total de commandes signées depuis le 1er janvier de 6,5 M€ et facturables en grande partie en 2022.