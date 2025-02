Cerinnov : Chiffre d’affaires annuel 2024

En 2024, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 12,4 M€, en repli par rapport à 2023, impacté par les incertitudes politiques et géopolitiques qui pèsent sur l’économie mondiale. Ce contexte a restreint la visibilité des donneurs d’ordres et freiné leurs décisions d’investissements.

Dans cet environnement volatile, l’année a été marquée par une évolution contrastée de l’activité. La performance globale a été principalement pénalisée par le recul significatif du marché de la céramique traditionnelle (23% du chiffre d’affaires). Cette activité historique du Groupe a vu son chiffre d’affaires divisé par deux entre 2023 et 2024, sous l’effet conjugué de la baisse du pouvoir d’achat des ménages dans un contexte inflationniste et des difficultés enregistrées par les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

En outre, la diversification de ses activités a permis d’atténuer la baisse du chiffre d’affaires de l’année, bien que sans compenser totalement le repli de la céramique traditionnelle. Plusieurs segments ont ainsi affiché des dynamiques positives