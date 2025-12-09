Ceribell bondit après l'autorisation par la FDA d'un dispositif de surveillance du cerveau

9 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Ceribell CBLL.O augmentent de 10,5 % à 22,33 $

** La société déclare que la FDA américaine a autorisé son dispositif de dépistage et de surveillance pour aider à diagnostiquer les patients présentant un risque de crise d'épilepsie et de délire

** Le délire est un indicateur potentiel de conditions potentiellement mortelles et se définit comme un état mental caractérisé par la confusion, la désorientation et une conscience réduite de l'environnement

** Le dispositif de Ceribell utilise un algorithme logiciel alimenté par l'IA pour analyser l'activité cérébrale associée au délire

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 21,9 % depuis le début de l'année