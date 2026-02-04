Cerebras Systems, le rival de Nvidia, évalué à 23,1 milliards de dollars lors de son dernier financement

(Ajoute des informations de fond tout au long de l'article)

Le fabricant de puces d'IA Cerebras Systems a déclaré mercredi avoir levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisé à 23 milliards de dollars, triplant presque sa valorisation un peu plus de quatre mois après son précédent financement.

Le tour de table a été mené par Tiger Global. Parmi les autres investisseurs figurent Benchmark, Coatue et 1789 Capital, soutenu par Donald Trump Jr.

Les entreprises liées à l'IA ont continué à attirer des milliards de dollars de financement privé, alors que les entreprises et les gouvernements s'efforcent de développer des centres de données pour soutenir cette technologie encore naissante.

Cette course a fait des puces nécessaires à la puissance de calcul de ces centres de données une marchandise très prisée, alimentant l'ascension fulgurante de son rival Nvidia NVDA.O , qui est devenu l'entreprise la plus précieuse au monde.

Cette levée de fonds marquele deuxième tour de table de Cerebras depuis septembre, date à laquelle la société a été évaluée à 8,1 milliards de dollars. Elle reflète l'attrait des investisseurs pour une société qui pourrait devenir un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement en puces d'IA, aux côtés de Nvidia et d'AMD,qui ont également participé à ce tour de table.

Cette opération intervient à un moment où les principaux acteurs de l'IA cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en puces.

Reuters a rapporté lundi qu'OpenAI cherchait des alternatives à Nvidia pour les puces d'inférence d'IA, y compris Cerebras, AMD et Groq.

Face aux réserves d'OpenAI, Nvidia a approché des entreprises travaillant sur des puces à forte teneur en SRAM, dont Cerebras et Groq, en vue d'une acquisition potentielle. Cerebras a refusé et a conclu un accord commercial avec OpenAI, qui a été annoncé le mois dernier.

Ce tour de table est également le premierde Cerebras depuis qu'elle a retiré sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis en octobre, ce qui souligne une tendance plus générale des entreprises à rester privées plus longtemps grâce à l'abondance des capitaux disponibles en dehors des marchés publics.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras est connue pour ses puces de moteur à l'échelle de la plaquette, conçues pour accélérer la formation et l'inférence de grands modèles d'IA et pour concurrencer les produits de Nvidia et d'autres fabricants de puces d'IA.