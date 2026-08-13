Cerebras recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Le titre de Cerebras Systems CBRS.O a chuté de 17,56% à 216,04 dollars en pré-ouverture, après que le concepteur de puces d’IA a annoncé un chiffre d’affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes

** Les résultats trimestriels décevants de la société soulignent la propension des investisseurs à sanctionner les valeurs de l’IA en forte hausse si celles-ci ne parviennent pas à satisfaire les attentes sur l’un de leurs principaux indicateurs

** Pour Cerebras Systems, la marge brute ajustée a reculé à 40,6% au deuxième trimestre, contre 46,5% au trimestre précédent

** Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre s’est élevé à 180,11 millions de dollars, mais est resté en deçà du consensus de 194,23 millions de dollars, selon les données de LSEG, en raison d’une baisse des revenus liés au matériel, tandis que son activité cloud a quadruplé

** La recommandation moyenne des 11 analystes couvrant le titre est "acheter", et leur objectif de cours médian s'établit à 295 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre affichait une hausse de 18,5% depuis le début de l'année