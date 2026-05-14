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Cerebras fixe le prix de son introduction en bourse à 185 dollars par action afin de lever 5,55 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 01:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande lors de l'introduction en bourse a dépassé l'offre de plus de 20 fois, ce qui a entraîné une hausse du prix et du nombre d'actions

* Cerebras est valorisée à 56,43 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse aux États-Unis cette année

* Les introductions en bourse dans les secteurs de l'IA et de la défense bondissent alors que l'appétit des investisseurs reprend

(Mises à jour visant à modifier l'attribution suite à la déclaration de la société dans le titre et le paragraphe 1) par Echo Wang

Cerebras Systems a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 185 dollars par action, soit un niveau supérieur à la fourchette haute de ses indications de prix, a déclaré la société, confirmant ainsi un article de Reuters.

L'introduction en bourse a permis à Cerebras de lever 5,55 milliards de dollars, sur la base de 30 millions d'actions vendues. Cela implique une valorisation de Cerebras, sur une base entièrement diluée, de 56,43 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante entrée en bourse de l'année à ce jour.

La société avait auparavant revu à la hausse cette introduction en bourse très attendue, augmentant le prix et le nombre d'actions après que les investisseurs eurent passé des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles, a rapporté Reuters .

La société a commercialisé l'offre à un prix compris entre 150 et 160 dollars par action, contre une fourchette initiale de 115 à 125 dollars par action. Elle a également porté le nombre d'actions proposées de 28 millions à 30 millions.

CNBC a été la première à annoncer le prix de l'offre.

REBOND GÉNÉRAL DU MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE

L'introduction en bourse de Cerebras intervient alors que l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations revient à l'échelle mondiale, les offres américaines menant en grande partie ce rebond.

Selon Dealogic, les recettes des introductions en bourse aux États-Unis ont plus que doublé depuis le début de l'année, passant à 22,3 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025, les investisseurs se ruant sur les entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux dépenses de défense, en prévision de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX cet été.

Cette dynamique a alimenté une vague d’introductions en bourse dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale ces dernières semaines, notamment celle du fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O , du fabricant de drones AEVEX

AVEX.N et de la société de satellites de sécurité nationale HawkEye 360 HAWK.N .

Fondée en 2015, Cerebras fabrique des puces spécialisées pour l'exécution de modèles d'IA avancés, en concurrence sur un marché dominé par Nvidia NVDA.O . La demande pour les processeurs de Cerebras a bondi alors que les laboratoires d'IA passent de la formation des modèles à leur déploiement.

Le chiffre d'affaires de Cerebras, basée à Sunnyvale, en Californie, a atteint 510 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars l'année précédente, selon un document déposé auprès de la SEC.

Les actions de la société seront cotées dès jeudi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CBRS.

L'opération est menée par Morgan Stanley MS.N , Citigroup

C.N , Barclays BARC.L et UBS Group AG UBSG.S .

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35,4000 USD NASDAQ -2,37%
BARCLAYS
420,425 GBX LSE +1,33%
CITIGROUP
124,075 USD NYSE -1,89%
MORGAN STANLEY
193,880 USD NYSE +1,05%
NVIDIA
225,8300 USD NASDAQ +2,29%
UBS GROUP
36,220 CHF Swiss EBS Stocks +3,87%
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