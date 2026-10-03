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Cerebras en hausse après les déclarations d'Altman qualifiant l'entreprise de “partenaire proche”
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 00:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O a progressé de 2,8 % à 171,08 dollars lors des négociations après clôture

** Sam Altman, directeur général d’OpenAI, affirme que Cerebras est un “partenaire proche” et que les deux entreprises sont “étroitement engagées dans la recherche des limites de la vitesse”

** Cette déclaration fait suite à des spéculations selon lesquelles les puces de Cerebras auraient été utilisées pour faire fonctionner le modèle GPT6.1 Sol Ultrafast d’OpenAI

** Le cours de l'action CBRS a chuté de 10 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 185 dollars en mai

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