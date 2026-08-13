Cerebras dévisse malgré un trimestre de très forte croissance

Cerebras dévisse de 12%, à 230 USD, en début de séance à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle qui illustre pourtant l'essor de cette entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA. Une réaction curieuse des marchés qui s'explique néanmoins, selon Wedbush.

Au 2e trimestre 2026, en données ajustées (non-GAAP), le groupe a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 26 points, pour s'établir à -16%, et sa marge brute progresser de 9,4 points, à 41%, pour des revenus qui ont doublé ( 103%), à 209,9 MUSD, tirés par des revenus issus du cloud et d'autres services quadruplés ( 287%), à 127,7 MUSD.

"La demande d'inférence rapide est énorme et Cerebras évolue pour y répondre, en sécurisant davantage de capacités de centres de données, en développant la production et en grandissant avec des clients et partenaires tels qu'OpenAI, AWS, AMD et CrowdStrike", commente son cofondateur et CEO, Andrew Feldman.

"Nous avons réalisé des progrès rapides dans des domaines clés nécessaires pour assurer une croissance exceptionnelle face à nos obligations de performance restantes de 25,4 MdsUSD, et prévoyons de plus que tripler le chiffre d'affaires en 2027", ajoute le dirigeant.

Pour 2026, Cerebras vise désormais un chiffre d'affaires ajusté compris entre 880 et 890 MUSD, contre 855 à 865 MUSD auparavant. Sa marge brute ajustée est attendue entre 41% et 43%, contre une précédente fourchette de 38% à 41%, tandis que les analystes anticipent 35,89%, selon LSEG.

Un recul du titre qui s'explique, selon Wedbush...

"Cerebras a agi comme on l'attend d'une nouvelle entreprise : les résultats ont dépassé les prévisions initiales et la direction a relevé ses objectifs pour le trimestre et l'année", estime Wedbush, pour qui "le recul du titre après la publication des résultats et la conférence téléphonique s'explique".

Le bureau d'études relève plusieurs facteurs ayant probablement contribué à cette baisse, notamment des attentes élevées de la part des investisseurs, le titre s'étant fortement apprécié cette semaine, et tout particulièrement lors de la séance précédant la publication, avec un bond de 11,6% mercredi.

Wedbush pointe aussi "un nouveau recul séquentiel des ventes de matériel, bien que la plupart des modèles anticipassent une baisse au cours de 2026", et le fait que, "malgré le relèvement des prévisions pour le 3e trimestre et l'exercice complet, les attentes pour le 4e trimestre sont restées relativement inchangées".

... qui reste confiant dans le dossier

"Cela étant dit, nous estimons que se focaliser sur la volatilité des résultats revient à perdre de vue l'essentiel, car le succès de Cerebras dépendra de sa capacité à conquérir des parts de marché significatives au fil du temps (ce dont nous sommes convaincus) sur le marché des accélérateurs, vaste et en pleine croissance", tempère le broker.

Selon Wedbush, l'événement "Supernova" de la semaine prochaine est davantage susceptible de servir de catalyseur positif pour le titre, compte tenu du lancement attendu de la puce WSE-4 et de la probabilité accrue d'annonces concernant de nouveaux clients ou partenaires.

Affichant ainsi sa confiance dans le dossier, l'intermédiaire financier maintient son opinion "surperformance" sur Cerebras et relève son objectif de cours à 12 mois de 280 à 290 USD, sur la base d'un multiple d'environ 35 fois son estimation de BPA 2028, auquel s'ajoute la trésorerie nette.