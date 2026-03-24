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CERAWEEK-Le coût de construction des centrales à gaz a triplé au cours de la dernière décennie, selon le responsable des investissements énergétiques de Carlyle
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(.)

Le coût de construction des centrales à gaz a dépassé les 3 000 dollars par kilowatt, faisant plus que tripler au cours de la dernière décennie, a déclaré mardi le responsable des investissements énergétiques de Carlyle.

"Il y a eu une véritable augmentation qui se répercute sur les prix de l'électricité sur le marché aujourd'hui", a déclaré Matt O'Connor, directeur des investissements en énergie internationale chez Carlyle, lors de la conférence CERAWeek à Houston.

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