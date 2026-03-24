CERAWEEK-Le coût de construction des centrales à gaz a triplé au cours de la dernière décennie, selon le responsable des investissements énergétiques de Carlyle

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Le coût de construction des centrales à gaz a dépassé les 3 000 dollars par kilowatt, faisant plus que tripler au cours de la dernière décennie, a déclaré mardi le responsable des investissements énergétiques de Carlyle.

"Il y a eu une véritable augmentation qui se répercute sur les prix de l'électricité sur le marché aujourd'hui", a déclaré Matt O'Connor, directeur des investissements en énergie internationale chez Carlyle, lors de la conférence CERAWeek à Houston.