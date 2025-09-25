Centurion Accommodation REIT bondit de 11 % lors de la deuxième plus importante introduction en bourse de Singapour en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les parts s'ouvrent à S$0,98, en hausse de 11,4 % par rapport au prix de l'introduction en bourse

*

Singapour en tête du marché des introductions en bourse de l'Asie du Sud-Est en 2025

*

Centurion REIT, soutenu par Centurion Corp, possède 14 actifs

(Ajout du commentaire de l'analyste au paragraphe 4) par Jun Yuan Yong et Yantoultra Ngui

Centurion Accommodation REIT CENT.SI a fait ses débuts à Singapour jeudi après avoir levé 771,1 millions S$ (598,8 millions) lors de la deuxième plus grande introduction en bourse de l'année dans la ville-État.

Les parts du fonds d'investissement immobilier ont ouvert à 0,98 dollar singapourien à la Bourse de Singapour, en hausse de 11,4 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 0,88 dollar singapourien par part.

À 14 h 10 (0610 GMT), les unités se sont échangées jusqu'à S$ 0,98 et jusqu'à S$ 0,955 avant de changer de mains pour la dernière fois à S$ 0,975. L'indice de référence Straits Times Index .STI était en baisse de 0,2%.

"Le succès de l'introduction en bourse de REIT, la deuxième plus grande cotation de 2025 à ce jour, signale le retour des introductions en bourse de REIT sur le marché et devrait renforcer la confiance des promoteurs dans l'utilisation de la SGX pour réaliser des gains en capital et développer les portefeuilles", a déclaré Tay Hwee Ling, responsable du soutien à la comptabilité des transactions pour l'Asie du Sud-Est chez Deloitte.

L'introduction en bourse fait suite à la cotation en juillet de NTT DC REIT NTTD.SI , qui a levé environ 773 millions de dollars, la plus grande introduction en bourse de Singapour depuis quatre ans.

Singapour est en tête du marché des introductions en bourse de l'Asie du Sud-Est cette année, avec un total de 1,46 milliard de dollars de fonds levés depuis le début de l'année, devant l'Indonésie (1,24 milliard de dollars) et la Malaisie (982,7 millions de dollars), d'après les données du LSEG.

La Bourse de Singapour a connu un regain d'intérêt de la part des émetteurs après que le pays a introduit des mesures en février pour stimuler son marché des actions, y compris un abattement fiscal de 20 % pour les cotations primaires.

Parmi les introductions récentes, on peut citer la société américaine de cybersécurité AvePoint AVPT.O , qui est devenue le 19 septembre la première société à être cotée à la fois sur le Nasdaq et sur la SGX. Parmi les prochaines introductions en bourse figurent UI Boustead REIT et Foundation Healthcare Holdings .

Soutenu par Centurion Corp CNCL.SI , basé à Singapour, Centurion Accommodation REIT possède 14 actifs à Singapour, au Royaume-Uni et en Australie, d'une valeur estimée à environ 1,8 milliard de dollars singapouriens, selon son prospectus.

Les investisseurs principaux sont abrdn Asia, Amova Asset Management Asia et Value Partners Hong Kong.