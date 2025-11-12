Centuri en baisse après l'annonce d'une offre d'actions et d'un placement privé auprès d'Icahn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre -
** Les actions de la société de services d'infrastructure Centuri Holdings CTRI.N ont baissé de 1 % à 21,50 $ après les heures d'ouverture, alors qu'elle cherche à lever des fonds
** affiliées à l'investisseur milliardaire Carl Icahn achèteront environ 75
** En septembre, Southwest Gas Holdings SWX.N a cédé sa participation restante dans le cadre d'une offre secondaire au prix de 19,60 $
** Sur les 7 analystes qui couvrent CTRI, 3 attribuent la mention "achat fort" ou "achat", 2 attribuent la mention "conserver" et 2 recommandent de "vendre"; la prévision médiane est de 23,50 $, selon LSEG
