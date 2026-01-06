Centrus obtient une commande de 900 millions de dollars du ministère américain de l'énergie ; les actions augmentent

6 janvier - ** Les actions du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N augmentent de près de 1,2 % à environ 315,3 dollars dans les échanges après bourse ** La société a été sélectionnée par le Département américain de l'énergie pour un contrat de 900 millions de dollars afin d'agrandir son usine d'enrichissement de l'uranium à Piketon, dans l'Ohio ** Le financement soutient l'expansion de plusieurs milliards de dollars de l'usine d'enrichissement de Centrus dans l'Ohio, annoncée précédemment" - LEU ** Le projet devrait créer 1 000 emplois dans le secteur de la construction et 300 nouveaux emplois opérationnels dans l'Ohio

** Onze des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et cinq comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 296 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de LEU ont augmenté de 271,8% depuis le début de l'année 2025