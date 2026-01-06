 Aller au contenu principal
Centrus obtient un contrat de 900 millions de dollars du ministère de l'Énergie, alors que les États-Unis encouragent l'enrichissement de l'uranium à l'échelle nationale
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2, 3 à 7)

Le fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N a déclaré mardi que le ministère américain de l'Énergie l'avait sélectionné pour un contrat de 900 millions de dollars afin d'augmenter la capacité d'enrichissement de l'uranium sur son site de Piketon, dans l'Ohio, alors que Washington cherche à réduire sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement russe.

Ce contrat fait partie des 2,7 milliards de dollars de contrats d'enrichissement annoncés lundi par le ministère de l'Énergie à trois entreprises: American Centrifuge Operating, une unité de Centrus Energy, General Matter et Orano Federal Services.

L'agence a déclaré que ces contrats visaient à stimuler l'enrichissement de l'uranium au niveau national au cours de la prochaine décennie.

Ce contrat aidera Centrus à passer à la production à l'échelle commerciale d'uranium faiblement enrichi à haut taux d'essai (HALEU), un combustible considéré comme essentiel pour les réacteurs nucléaires et les systèmes énergétiques avancés.

"Ce contrat catalysera d'autres investissements privés et soutiendra la perspective d'une nouvelle expansion à mesure que le marché continuera de croître", a déclaré Amir Vexler, directeur général de Centrus.

Centrus a également déclaré que le financement du ministère de l'Énergie soutiendra l'expansion de Piketon, annoncée précédemment et représentant plusieurs milliards de dollars, afin d'augmenter la capacité de production d'uranium faiblement enrichi, ou UFE, utilisé dans les réacteurs existants.

La société a indiqué qu'elle avait obtenu 2,3 milliards de dollars d'engagements d'achat d'UFE de la part de compagnies d'électricité, y compris de clients américains et d'exportation.

En décembre dernier, Centrus a commencé à fabriquer des centrifugeuses sur son site d'Oak Ridge, dans le Tennessee, afin de soutenir l'expansion prévue, la première nouvelle capacité étant attendue en 2029.

