Centrus obtient un contrat de 900 millions de dollars du ministère américain de l'Énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N a déclaré mardi qu'il avait été sélectionné par le ministère américain de l'Énergie pour un contrat de 900 millions de dollars afin d'agrandir son installation d'enrichissement de l'uranium à Piketon, dans l'Ohio.