 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Centrus obtient un contrat de 900 millions de dollars du ministère américain de l'Énergie
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N a déclaré mardi qu'il avait été sélectionné par le ministère américain de l'Énergie pour un contrat de 900 millions de dollars afin d'agrandir son installation d'enrichissement de l'uranium à Piketon, dans l'Ohio.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank