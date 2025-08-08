 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Centrus Energy nomme Todd Tinelli directeur financier
08/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A a annoncé vendredi qu'il avait nommé Todd Tinelli au poste de directeur financier, effectif le 11 août.

Todd Tinelli succédera à Kevin Harrill, qui démissionne pour poursuivre d'autres opportunités après avoir occupé pendant quatre ans le poste de directeur financier et, plus tôt, celui de directrice de la comptabilité, a déclaré la société.

