Centrus Energy chute après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A ont baissé de 13,9 % à 187,16 $, et chutent pour la quatrième séance consécutive ce mercredi, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** Les actions de LEU sont en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 27 janvier ** Après la cloche mardi, la société basée à Bethesda, dans le Maryland, a annoncé une offre privée d'obligations convertibles à 7 ans de 650 millions de dollars (CBs) pour financer des objectifs généraux

** Avec ~18,2 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 3,4 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Même avec le mouvement sur la session, les actions LEU ont augmenté de ~180 % depuis le début de l'année ** La semaine dernière, Centrus a nommé Todd Tinelli comme nouveau directeur financier

** Sur 13 analystes couvrant LEU, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" ou "achat" et 4 "maintien" - LSEG

** PT médian de 247 $ contre 205 $ il y a un mois et 129 $ le 13 mai