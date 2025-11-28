 Aller au contenu principal
Centrica finalise l'acquisition de Grain LNG avec ECP
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 15:38

Centrica annonce la finalisation de son acquisition de Grain LNG en partenariat avec Energy Capital Partners (ECP), auprès de National Grid, pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de livres sterling, une opération annoncée le 14 août dernier.

Après avoir pris en compte 1,1 MdGBP de nouvelles dettes de financement de projet sans recours, la part de 50% de l'investissement en capital de Centrica dans le cadre de cette opération s'élève à environ 200 MGBP.

'Cet investissement offre des rendements attrayants et poursuit la tendance de Centrica à s'orienter vers des profits d'infrastructures stables et prévisibles', commente Chris O'Shea, le CEO du groupe énergétique britannique.

Selon Centrica, le terminal de GNL de l'île de Grain, apporte une sécurité énergétique vitale au Royaume-Uni, fournissant une capacité en stockage de gaz de réponse rapide et en regazéification pour équilibrer le système énergétique.

