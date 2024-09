Centrales photovoltaïques : Entech remporte l'appel d'offres lancé par Vannes Agglomération

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a remporté le marché public lancé par Vannes Agglomération en mars 2024 pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 10 centrales photovoltaïques, dans le cadre d’un groupement d’entreprises composé de trois autres acteurs régionaux. Ce contrat se compose d’une tranche ferme et de 10 tranches optionnelles pour un montant total de près de 6 millions d'euros, dont plus de la moitié au bénéfice d’Entech.

L'appel d'offres lancé par Vannes Agglomération prévoit l'installation et la maintenance d'une centrale photovoltaïque en toiture, de cinq centrales au sol et de quatre ombrières de parking réparties sur 10 sites différents, dont certains doivent rester ouverts partiellement au public pendant la durée du chantier (salle de spectacles…).

Les fortes contraintes techniques et logistiques induites par ce cahier des charges ont conduit Entech à s'associer avec trois autres acteurs régionaux: GH, spécialiste de la construction et de la charpente métallique ; Groupe Pigeon, société de travaux public, d'ingénierie et de services et SOG Solar, cabinet d'ingénierie et de conseil en énergie solaire, qui assurera la maitrise d'œuvre.

