Centrales d'achats des distributeurs : industriels et agriculteurs français demandent à Bruxelles de les surveiller

Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, au Parlement européen à Strasbourg le 14 décembre 2021 ( POOL / JEAN-FRANCOIS BADIAS )

Dans un courrier adressé à Thierry Breton (commissaire européen au marché intérieur) le 14 décembre dernier, six puissantes organisations françaises défendant les agriculteurs et agro-industriels, dont la FNSEA et l'Ania, s'inquiètent que des distributeurs contournent le droit français.

" Il nous semble important d'assurer une meilleure prise en compte des pratiques par nature transfrontalières des alliances européennes de distributeurs qui se multiplient ", ainsi qu'"un accroissement des moyens du réseau européen des autorités de contrôle", écrivent ces six organisations dans un courrier daté du 14 décembre, et que l'AFP a consulté vendredi 22 décembre. L'information a été révélée par BFM TV/RMC .

"La création d'alliances européennes est inacceptable si elles ont pour objet ou pour effet de contourner les lois de police des Etats membres", écrivent encore Arnaud Rousseau, président du syndicat agricole FNSEA, Arnaud Gaillot de Jeunes agriculteurs, Richard Panquiault de l'Ilec (Institut de liaisons des entreprises de consommation), Jean-Philippe André de l'Ania (Association nationale des industries alimentaires), Jérôme Foucault de l'Adepale (Association des entreprises de produits alimentaires élaborés) et Dominique Chargé de la Coopération agricole.

Il existe pour eux " un risque accru que le centre de gravité des achats se déplace, passant d'un cadre national à des centrales d'achat européennes, et potentiellement vers des entités situées hors d'Europe ".

"Avoir le poids suffisant face à des industriels"

Les agro-industriels reprochent régulièrement à leurs clients supermarchés de délocaliser hors de France une partie des négociations - celles avec les plus gros groupes, souvent de puissantes multinationales - sur les conditions de vente de leur production, afin de se soustraire au droit français.

Lors d'une audition à l'Assemblée nationale française fin septembre, Philippe Michaud, coprésident du groupement E.Leclerc, avait assuré que la "centrale de co-achat" Eurelec mise en place avec l'allemand Rewe vise "non pas à détourner une loi mais à avoir le poids suffisant face à des industriels" dont la taille est "largement plus importante" que celle de E.Leclerc.

Dominique Schelcher, de Système U, a défendu la centrale Everest mise en place "avec notre partenaire Edeka", "parce que nous voyons qu'avec un certain nombre de très grands industriels, nous sommes en difficultés dans la discussion".

Sur BFM TV/RMC ce vendredi 22 décembre le médiatique ambassadeur des centres E.Leclerc Michel-Edouard Leclerc a jugé " incroyable que des acteurs de la vie économique, qui vivent de la PAC (politique agricole commune NDLR) et de l'Europe, nous disent qu'on ne doit pas s'allier avec un distributeur allemand ou hollandais pour négocier avec Nestlé ou Unilever. Eux-mêmes le font pour négocier l'achat de leurs tracteurs ou de leurs engrais ".