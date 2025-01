Centrale photovoltaïque : Entech signe un contrat avec Sunrock

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre de ce contrat de construction et de maintenance, Entech mettra au service de Sunrock son expertise en matière de raccordement haute tension et d'installations de centrales en toiture. Le début du chantier est prévu en mars 2025

Ce bâtiment sera équipé d'une centrale en vente totale de 3,8 MWc et d'une centrale en autoconsommation de 500 kWc.

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et Sunrock (développeur exploitant européen de parcs solaires spécialisé dans le secteur logistique) annoncent la signature d’un contrat pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3,8 MWc dans le Nord de la France. Le contrat signé positionne Entech comme l’un de ses partenaires de référence pour le marché. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cette transaction. Le contrat signé entre Sunrock et Entech concerne la solarisation d'une toiture de 50 000 m² d'un bâtiment logistique situé à Lambres-Lez-Douai dans le Nord.

