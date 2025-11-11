 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 842,93
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Centerspace bondit après la publication d'un rapport sur l'étude d'une vente potentielle
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société immobilière Centerspace CSR.N font un bond de 11,3 % à environ 65,38 $

** CSR envisage des options stratégiques qui incluent une vente potentielle, rapporte Bloomberg , citant des sources familières avec le sujet

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 1,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTERS REIT-SBI
66,150 USD NYSE +12,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank