Centerspace bondit après la publication d'un rapport sur l'étude d'une vente potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société immobilière Centerspace CSR.N font un bond de 11,3 % à environ 65,38 $

** CSR envisage des options stratégiques qui incluent une vente potentielle, rapporte Bloomberg , citant des sources familières avec le sujet

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 1,8 % depuis le début de l'année