CenterPoint Energy s'éloigne de son niveau record après avoir dévoilé un accord de conversion de 550 millions de dollars

23 février -
** Les actions de CenterPoint Energy CNP.N , fournisseur d'électricité et de gaz, ont baissé de 2,7 % à 41,85 dollars avant la cloche, alors qu'il cherche à lever des capitaux
** La société basée à Houston, Texas, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 550 millions de dollars à échéance mai 2029
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement du papier commercial et d'autres dettes
** Les actions de CNP ont augmenté de 0,8 % vendredi pour atteindre un record de clôture de 43 $, ce qui donne à CNP une
capitalisation boursière de ~28 milliards de dollars
** Début jeudi, la société a affiché une hausse () de son bénéfice au 4e trimestre et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente
** Jusqu'à vendredi, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année, surpassant la progression de 8 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .
** 9 des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; 9 comme un "maintien"; PT médian de 44 $, selon les données de LSEG
