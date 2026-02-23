CenterPoint Energy s'éloigne de son niveau record après avoir dévoilé un accord de conversion de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions de CenterPoint Energy CNP.N , fournisseur d'électricité et de gaz, ont baissé de 2,7 % à 41,85 dollars avant la cloche, alors qu'il cherche à lever des capitaux

** La société basée à Houston, Texas, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 550 millions de dollars à échéance mai 2029

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement du papier commercial et d'autres dettes

** Les actions de CNP ont augmenté de 0,8 % vendredi pour atteindre un record de clôture de 43 $, ce qui donne à CNP une

capitalisation boursière de ~28 milliards de dollars

** Début jeudi, la société a affiché une hausse () de son bénéfice au 4e trimestre et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente

** Jusqu'à vendredi, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année, surpassant la progression de 8 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** 9 des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; 9 comme un "maintien"; PT médian de 44 $, selon les données de LSEG