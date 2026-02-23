 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CenterPoint Energy s'éloigne de son niveau record après avoir dévoilé un accord de conversion de 550 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions de CenterPoint Energy CNP.N , fournisseur d'électricité et de gaz, ont baissé de 2,7 % à 41,85 dollars avant la cloche, alors qu'il cherche à lever des capitaux

** La société basée à Houston, Texas, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 550 millions de dollars à échéance mai 2029

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement du papier commercial et d'autres dettes

** Les actions de CNP ont augmenté de 0,8 % vendredi pour atteindre un record de clôture de 43 $, ce qui donne à CNP une

capitalisation boursière de ~28 milliards de dollars

** Début jeudi, la société a affiché une hausse () de son bénéfice au 4e trimestre et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente

** Jusqu'à vendredi, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année, surpassant la progression de 8 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** 9 des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; 9 comme un "maintien"; PT médian de 44 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

CENTERPOINT ENERGY
43,000 USD NYSE +0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 13:43:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey
    Merck va créer une division dédiée à l'oncologie
    information fournie par Reuters 23.02.2026 14:22 

    Merck a annoncé lundi ‌qu'il allait scinder son activité santé humaine en deux unités, créant une ​division dédiée à l'oncologie et centrée autour de son médicament phare Keytruda, et une division pour les médicaments non oncologiques. Cette restructuration souligne ... Lire la suite

  • Bâtiment du siège du gouvernement ukrainien endommagé lors d'une attaque de drone et de missiles russes à Kiev
    La reconstruction de l'Ukraine estimée à $588 milliards, selon une étude
    information fournie par Reuters 23.02.2026 14:18 

    par Andrea Shalal La reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars (environ 497 milliards d'euros) au ‌cours de la prochaine décennie, ont déclaré lundi la Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et ... Lire la suite

  • Actions : des réactions boursières toujours plus violentes ?
    Actions : des réactions boursières toujours plus violentes ?
    information fournie par Ecorama 23.02.2026 14:05 

    Les publications de résultats provoquent des secousses boursières de plus en plus marquées, avec des variations parfois extrêmes en une seule séance pour Dassault Systèmes, Publicis et LVMH, quand Kering, Safran, Vinci ou encore Orange s'envolent de 7 à 10 %. Une ... Lire la suite

  • Marie Cheval (PDG de Carmila) : "Le e-commerce n'a pas tué les centres commerciaux"
    Marie Cheval (PDG de Carmila) : "Le e-commerce n'a pas tué les centres commerciaux"
    information fournie par Ecorama 23.02.2026 14:00 

    Marie Cheval, PDG de Carmila, était l'invitée de l'émission Ecorama du 23 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent la dynamique des loyers, la montée en puissance du retail media, la stratégie d'acquisitions, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank