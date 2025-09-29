 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CenterPoint dévoile un plan d'investissement de 65 milliards de dollars pour les dix prochaines années
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie américaine d'électricité et de gaz CenterPoint Energy CNP.N a annoncé lundi qu'elle prévoyait 65 milliards de dollars de dépenses d'investissement entre 2026 et 2035.

CENTERPOINT ENER
39,140 USD NYSE +0,82%
