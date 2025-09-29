CenterPoint dévoile un plan d'investissement de 65 milliards de dollars pour les dix prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie américaine d'électricité et de gaz CenterPoint Energy CNP.N a annoncé lundi qu'elle prévoyait 65 milliards de dollars de dépenses d'investissement entre 2026 et 2035.