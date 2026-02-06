Centene prévoit un bénéfice supérieur à ses estimations pour 2026, grâce à la stabilisation des coûts

Les analystes considèrent que les prévisions de Centene apaisent les craintes après les sombres perspectives de Molina

Les prévisions de revenus de Centene pour 2026 sont inférieures aux estimations

La perte du quatrième trimestre est plus faible

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, mise à jour des actions) par Sneha S K et Sriparna Roy

Centene CNC.N a prévu vendredi un bénéfice 2026 supérieur aux attentes de Wall Street, contrastant avec ses pairs qui ont mis en garde contre la pression persistante exercée par les coûts médicaux élevés.

L'assureur vise à renouer avec la croissance des bénéfices cette année après deux années turbulentes au cours desquelles la hausse des coûts des plans de l'Affordable Care Act ou Obamacare a pesé sur le secteur.

"Nous sommes heureux de terminer une année difficile ... avec l'objectif de rétablir la rentabilité de Marketplace et de stabiliser la trajectoire de notre activité Medicaid", a déclaré la directrice générale Sarah London.

Les analystes ont déclaré que les prévisions de Centene devraient apaiser certaines craintes après les sombres perspectives de son homologue Molina Healthcare

MOH.N , qui ont pesé sur l'action de Centene, bien que certains aient mis en garde contre les problèmes de Molina qui pourraient être plus spécifiques à l'entreprise.

Centene a chuté de 12 % par rapport à la clôture de la séance précédente, mais les actions ont réduit leurs pertes pour s'échanger en baisse de 5 % avant le marché après la publication des résultats.

Nous pensons que l'ampleur des résultats défavorables de Molina empêchera Centene de progresser aujourd'hui, a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.

Outre les coûts élevés dus à une inadéquation entre les tarifs et la demande de soins de santé, le secteur subira également la pression du projet de loi fiscale et budgétaire du président Donald Trump, qui réduira le financement des plans Medicaid pour les Américains à faible revenu.

L'expiration des subventions liées à la pandémie COVID entraînera également une augmentation du nombre de membres malades dans le cadre des plans Obamacare, ont déclaré certains assureurs.

Centene prévoit des coûts médicaux pour 2026 conformes aux attentes des analystes, tandis que les prévisions de revenus sont inférieures aux estimations.

Les recettes devraient se situer entre 186,5 et 190,5 milliards de dollars, contre 193,43 milliards de dollars prévus. Centene a déclaré un chiffre d'affaires de 194,8 milliards de dollars pour 2025.

UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N ont également signalé une baisse des revenus pour l'année prochaine. le bénéfice ajusté par action pour 2026 devrait dépasser 3 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,94 dollars par action.

Pour le trimestre, le ratio des coûts médicaux de Centene de 94,3% a été supérieur à 89,6% l'année dernière, en partie en raison d'un nombre plus élevé de patients plus malades dans ses plans Obamacare.

Centene a annoncé une perte de 1,19 $ par action pour le quatrième trimestre, inférieure aux prévisions, alors que les estimations tablaient sur une perte de 1,22 $ par action.