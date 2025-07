Centene : perte nette surprise au deuxième trimestre

(AOF) - L’assureur santé a dévoilé une perte nette ajustée surprise de 79 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 1,283 milliard de dollars un an plus tôt. Sarah M. London, la présidente-directrice générale de Centene a indiqué : « Nous sommes déçus par nos résultats du deuxième trimestre, mais nous comprenons parfaitement les tendances qui ont impacté notre performance et nous travaillons avec urgence et détermination pour rétablir notre trajectoire bénéficiaire ».

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a toutefois progressé de 22,36 %, à 48,742 milliards de dollars. Sur le premier semestre, les revenus ont augmenté de 18,84 %, à 95,362 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté est passé de 2,499 à 1,366 milliard de dollars.

