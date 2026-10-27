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Centene : les profits se redressent, mais les assurés se raréfient
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 19:20

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Après une réaction particulièrement volatile à la publication de ses résultats, Centene gagne désormais environ 2% à Wall Street. L'assureur de santé américain, spécialisé dans les programmes publics Medicaid et Medicare ainsi que dans les contrats subventionnés de l'Obamacare, a largement dépassé les attentes au troisième trimestre, confirmant un redressement de sa rentabilité plus rapide que prévu.

Son chiffre d'affaires a progressé de 1,9% sur un an, à 50,65 MdsUSD, contre 47,12 MdsUSD attendus, tandis que son bénéfice ajusté par action a augmenté de 16%, à 0,58 dollar, soit près de six fois le consensus de 0,10 dollar. Le groupe accuse néanmoins une perte nette de 71 MUSD, notamment pénalisé par ses dépenses de restructuration.

Ce redressement intervient après une année 2025 difficile, marquée par une envolée des dépenses médicales insuffisamment compensée par les primes encaissées. Depuis, Centene a relevé ses tarifs et renforcé sa discipline budgétaire. Le ratio de prestations médicales (HBR) s'est ainsi stabilisé à 92,7%, tandis que celui des frais administratifs ajustés a reculé de 50 points de base, à 6,5%. Les revenus de Medicare ont également bondi de 20%, à 11,26 MdsUSD, portés notamment par les assurances médicaments, dont le nombre d'adhérents a progressé de 12%.

Cette restauration des marges s'accompagne toutefois d'une profonde restructuration, avec des effectifs ramenés de 59 800 à 53 900 salariés en trois mois et un recentrage sur les contrats les plus rentables. En contrepartie, Centene a perdu 8% de ses assurés en un an, avec une chute de 42% sur Marketplace, le marché des assurances individuelles de l'Obamacare, sous l'effet des hausses tarifaires et de la réduction des subventions.

Fort de ces résultats, le groupe relève son objectif de BPA ajusté annuel de 4,80 à plus de 5,20 dollars. La visibilité reste néanmoins limitée pour 2027, entre les nouvelles restrictions d'accès à Medicaid prévues par le "One Big Beautiful Bill Act" et la disparition attendue de 0,50 dollar de bénéfices non récurrents. Autre signal préoccupant : la proportion d'assurés Medicare Advantage bénéficiant de contrats notés au moins 4 étoiles a été divisée par deux, ce qui pourrait priver Centene de primes de qualité versées par l'État à partir de 2028.

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