Centene : hausse des résultats

(AOF) - Le spécialiste américain de l’assurance santé a vu bénéfice net dilué par action s’établir à 2,9 dollars au premier trimestre, contre 2,26 dollars un an plus tôt. En outre, ses revenus ont progressé de 15,38 %, à 46,62 milliards de dollars. Fort de ses bons résultats, Centene a confirmé ses objectifs financiers annuels et continue de viser un bénéfice net par action dilué de 7,25 dollars par action, en hausse de 1,12 %.

