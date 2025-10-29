Centene en hausse grâce à un bénéfice trimestriel inattendu

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Centene

CNC.N augmentent de 10,5 % à 36,71 $ en fin de matinée

** L'action s'apprête à connaître sa meilleure journée en trois ans, si les gains se maintiennent

** La société annonce un bénéfice ajusté au 3ème trimestre de 50 cents/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 14 cents/shr - données LSEG

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 2,00 $/shr, en hausse par rapport à la prévision précédente d'environ 1,75 $ - CNC

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,68 $/shr pour 2025, selon les données de LSEG

** L'analyste Michael Wiederhorn d'Oppenheimer s'attend à ce que les investisseurs soient très satisfaits de ces résultats et de ces perspectives, compte tenu de l'environnement opérationnel difficile et du fait que ses pairs ont signalé des coûts Medicaid élevés et des pressions sur les plans Obamacare

** Même avec le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 40 % depuis le début de l'année