Cenergy Holdings renforce ses ambitions américaines avec l'agrandissement d'un site

La société a officialisé l'approbation par son conseil d'administration de l'extension de l'usine de sa filiale Hellenic Cables Americas, située à Baltimore, dans le Maryland. Grâce à l'installation de lignes supplémentaires de fabrication d'isolants, la capacité de production de câbles terrestres du site sera doublée par rapport aux plans initiaux.

Cette décision doit permettre de répondre à l'explosion de la demande en électricité aux Etats-Unis, qui enregistre sa plus forte progression depuis des décennies. Le marché américain est tiré par le développement massif des centres de données liés à l'intelligence artificielle, la relocalisation industrielle et l'électrification générale.

Le groupe s'appuie sur une dynamique commerciale solide et un portefeuille de commandes en expansion rapide sur le segment des câbles de moyenne et haute tension. L'extension du site permettra à Hellenic Cables de capter les opportunités générées par la modernisation du réseau électrique et la hausse des besoins énergétiques.

Le financement de cet agrandissement sera assuré par une combinaison de fonds propres du groupe et du produit de l'augmentation de capital réalisée en 2024, intégralement dédiée au développement initial du site de Baltimore.