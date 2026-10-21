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Cencora va racheter American Oncology Network dans le cadre d'une opération de 2,4 milliards de dollars ; les actions chutent
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 15:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action de Cencora COR.N recule de près de 2% à 338,27 dollars avant l'ouverture du marché

** Le distributeur pharmaceutique va acquérir American Oncology Network, un prestataire de soins contre le cancer AONC.PK

** L'opération est évaluée à 2,4 milliards de dollars maximum, dont 2,3 milliards payables à la clôture et des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 100 millions de dollars

** La société, qui détient environ 4% d’AONC, rachètera le reste du capital

** L’opération devrait contribuer au BPA ajusté dès la deuxième année suivant la clôture

** COR table désormais sur un BPA ajusté d’au moins 17,90 dollars pour l’exercice 2026, proche de la fourchette haute de ses prévisions antérieures (17,75-17,95 dollars)

** Cette opération fait suite à l’acquisition par la société, en 2025, d’une participation majoritaire dans OneOncology pour 5 milliards de dollars

** Ses concurrents McKesson MCK.N et Cardinal Health

CAH.N ont également acquis des réseaux spécialisés en oncologie ces dernières années

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 1.6% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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CENCORA
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MCKESSON
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