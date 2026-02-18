Cencora se recentre sur la distribution de médicaments en cédant son unité de santé animale pour un montant de 3,5 milliards de dollars

Cencora COR.N va fusionner sa filiale MWI Animal Health avec la société privée Covetrus dans le cadre d'une opération évaluant l'unité à 3,5 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés mercredi, alors que le distributeur de médicaments se concentre sur son cœur de métier.

Selon l'accord, Cencora recevra 1,25 milliard de dollars en espèces à la clôture de la transaction, 800 millions de dollars en actions privilégiées et 1,45 milliard de dollars en actions ordinaires de la société fusionnée, tout en conservant une participation minoritaire de 34,3 % dans l'entreprise fusionnée.

Le pivot stratégique de Cencora s'inscrit dans le cadre de ses plans visant à se défaire des activités qui ne correspondent pas à ses priorités à long terme et à mettre davantage l'accent sur ses activités principales de distribution de médicaments.

La société avait précédemment déclaré que l'unité animale ne correspondait pas à sa stratégie à long terme, de même que les services de plaque tournante aux États-Unis et une prise de participation pro forma au Brésil.

Ben Wolin, directeur général de Covetrus, a déclaré que le regroupement permettrait d'élargir la gamme de produits et de services offerts aux vétérinaires et aux professionnels de la santé animale et d'améliorer la logistique.

Les deux sociétés ont déclaré que l'opération était soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Cencora a réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2026, notant qu'elle ne prévoit pas de conclure l'opération avant la fin de son exercice financier en septembre 2026.