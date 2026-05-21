Cencora revoit ses prévisions pour 2026 et approuve un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

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Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, invoquant les récents rachats d'actions, et a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars.

* Il table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 17,70 et 17,90 dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 17,65 à 17,90 dollars précédemment.

* Ces prévisions révisées font suite aux rachats d'actions effectués en mai, qui, selon Cencora, s'inscrivent dans le cadre de son plan visant à racheter pour 1 milliard de dollars d'actions d'ici la fin de l'année civile 2026.

* Par ailleurs, le conseil d'administration de Cencora a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions supplémentaires pouvant atteindre 2 milliards de dollars, sous réserve des conditions du marché.

* Au début du mois, la société avait revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison d'un ralentissement des ventes aux États-Unis, tout en relevant ses prévisions de bénéfice annuel ajusté de 17,45 à 17,75 dollars par action à 17,65 à 17,90 dollars par action.

* Au 21 mai, Cencora disposait d'environ 382 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat existant approuvé en mai 2024.

* La société a indiqué qu'elle aborderait les perspectives actualisées pour l'exercice 2026 lors de prochaines réunions avec les investisseurs.