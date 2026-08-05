Cencora revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande de médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours des actions, du commentaire de l'analyste au point 3 et du commentaire du directeur financier au point 6) par Padmanabhan Ananthan

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, portés par une forte demande de médicaments spécialisés, ce qui a fait grimper son cours de 3,7% en début de séance.

Voici les détails:

* La société s'est recentrée sur la distribution de médicaments, en se séparant de ses activités non stratégiques tout en renforçant ses segments clés afin de stimuler ses performances à long terme.

* Cencora et ses concurrents, notamment Cardinal Health

CAH.N et McKesson MCK.N , bénéficient depuis longtemps de la forte demande en médicaments spécialisés onéreux utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde, un segment offrant des marges bénéficiaires plus attractives.

* Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la division santé américaine de Cencora, sa plus grande unité en termes de revenus, a progressé de 4,9% pour atteindre 74,86 milliards de dollars, soutenu par la bonne tenue des médicaments spécialisés et des traitements à base de GLP-1.

* Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre, s’élevant à 84,75 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 84,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La fusionproposée par Cencora entre MWI Animal Health et Covetrus aurait un impact d’environ 150 millions de dollars sur le résultat d’exploitation si elle était finalisée en milieu d’exercice, a déclaré la directrice financière Eva Boratto, ajoutant qu’aucun calendrier n’avait été fixé.

* Glen Santangelo, analyste chez Barclays, a déclaré que le rebond du chiffre d’affaires du secteur de la santé aux États-Unis et la croissance du résultat d’exploitation ajusté devraient contribuer à apaiser les inquiétudes concernant les volumes de médicaments spécialisés et les pressions liées au GLP-1, qui avaient pesé sur le titre au trimestre précédent.

* Cencora table désormais sur un bénéfice annuel compris entre 17,75 et 17,95 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes, qui s’établissaient entre 17,65 et 17,90 dollars par action.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 4,48 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 4,35 dollars par action.

* Cencora a maintenu inchangées ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d’affaires, comprises entre 4% et 6%.