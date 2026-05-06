Cencora revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison d'un ralentissement des ventes aux États-Unis

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* L'entreprise réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à 4%-6%

* Le chiffre d'affaires aux États-Unis pénalisé par les baisses de prix des médicaments de marque et la perte de clients clés

* Le directeur financier table sur un exercice 2026 solide malgré des éléments ponctuels

(Mise à jour du cours de l'action et ajout de détails issus de la conférence téléphonique tout au long de l'article) par Sneha S K

Cencora COR.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice après avoir manqué les estimations de Wall Street pour les résultats du deuxième trimestre, ce qui a fait chuter le cours de l'action de 18 % mercredi matin.

La société a déclaré que la croissance de son activité de soins de santé aux États-Unis, sa principale source de revenus, avait été freinée par trois facteurs principaux.

La baisse des prix des médicaments de marque par les fabricants a fait perdre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours du trimestre, a déclaré Cencora. La perte d'un client dans le domaine de l'oncologie et d'un client dans le secteur de l'alimentation en 2025 a ajouté à la pression.

La société n'avait pas non plus pleinement anticipé la rapidité avec laquelle un important client du secteur de la pharmacie par correspondance passerait des médicaments génériques aux médicaments de marque, ce qui a ralenti la croissance du chiffre d'affaires pour l'année, a déclaré le directeur financier James Cleary.

Le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires aux États-Unis a conduit Cencora à réduire ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, qui passent de 7%-9% à 4%-6%.

Le chiffre d'affaires du secteur de la santé aux États-Unis a augmenté de 2,9 % pour atteindre 68,8 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 71,26 milliards de dollars pour cette division.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de 78,4 milliards de dollars est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 81,09 milliards de dollars.

« Nous pensons que ce résultat (et en particulier le ralentissement de la croissance de Healthcare Solutions aux États-Unis) ne répond pas aux attentes des investisseurs », a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

Cencora a toutefois relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 17,65-17,90 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes de 17,45-17,75 dollars par action. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 17,60 dollars par action.

La société Cardinal Health CAH.N , également du secteur, n'a pas non plus répondu aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel la semaine dernière, mais a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour la troisième fois au cours des quatre derniers mois.

« Malgré les turbulences d'aujourd'hui, dues à certains éléments ponctuels qui font que nos résultats sont inférieurs aux attentes, nous restons en bonne voie pour publier des prévisions solides pour l'exercice 2026 », a déclaré Cleary.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 4,75 dollars par action, manquant les estimations de 4,81 dollars par action.

Cencora a recentré ses activités sur la distribution de médicaments, en cédant ses activités non stratégiques et en misant davantage sur ses activités principales afin de stimuler ses performances à long terme.