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Cencora relève ses objectifs annuels malgré un trimestre inférieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 21:02

Cencora a publié des résultats trimestriels en dessous des attentes du marché, tout en relevant ses prévisions annuelles de bénéfices grâce à la demande soutenue pour les médicaments spécialisés. Le distributeur pharmaceutique poursuit sa stratégie de recentrage sur ses activités principales, en renforçant notamment sa présence dans les services médicaux spécialisés. Cette année, le groupe a acquis l'activité de soins rétiniens d'EyeSouth Partners pour 1,1 milliard de dollars et a cédé sa division de santé animale. L'annonce ne suffit pas à rassurer le marché, le titre affiche une baisse de plus de 17% en séance.

Le groupe continue de bénéficier de la forte demande pour les traitements spécialisés à forte valeur ajoutée, notamment contre le cancer, la polyarthrite rhumatoïde et les médicaments GLP-1. Les ventes de sa principale division américaine de santé ont progressé de 2,9% à 68,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Cette croissance a toutefois été limitée par des baisses de prix sur certains médicaments de marque, la diminution des ventes auprès d'un grand client de vente par correspondance ainsi que des pertes de clients dans l'oncologie et la distribution alimentaire.

Le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi à 78,4 milliards de dollars, contre 81,09 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 4,75 dollars, légèrement inférieur aux prévisions de 4,81 dollars. Malgré ces résultats mitigés, Cencora a relevé ses objectifs annuels et prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 17,65 et 17,90 dollars par action, contre une précédente fourchette de 17,45 à 17,75 dollars.

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