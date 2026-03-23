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Cencora progresse après un accord de 1,1 milliard de dollars pour l'activité rétine d'EyeSouth
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du distributeur de médicaments Cencora COR.N augmentent de 1,8 % à 332,68 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle achètera l'activité rétine d'EyeSouth Partners dans une transaction évaluée à 1,1 milliard de dollars , élargissant ainsi son réseau de spécialistes des soins oculaires

** L'opération ajoute les médecins spécialistes de la rétine d'EyeSouth à Retina Consultants of America de Cencora, qui gère les médecins ophtalmologistes et les cliniques, selon la société

** L'acquisition devrait légèrement augmenter le bénéfice par action ajusté au cours de la première année suivant la clôture, même après les coûts de financement

** La société a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, notant qu'elles n'incluent pas l'impact de l'opération

** La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles - COR

** Les actions ont augmenté d'environ 50 % en 2025

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