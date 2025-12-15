Cencora prend le contrôle majoritaire du réseau de soins en cancérologie OneOncology pour 5 milliards de dollars

(Ajoute des actions au paragraphe 4 et des commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 8) par Padmanabhan Ananthan

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a déclaré lundi qu'il prendrait le contrôle majoritaire du réseau de soins en cancérologie OneOncology dans le cadre d'une transaction de 5 milliards de dollars, accélérant ainsi ses efforts pour fournir davantage de services aux cliniques de cancérologie.

Cencora, qui détient déjà une participation dans OneOncology, achètera la plupart des actions restantes à la société d'investissement TPG TPG.O et à d'autres détenteurs pour environ 3,6 milliards de dollars en espèces et remboursera 1,3 milliard de dollars de la dette de OneOncology, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 5 milliards de dollars.

L'opération, qui valorise OneOncology à 7,4 milliards de dollars, offre également à Cencora des synergies dans le domaine des médicaments spécialisés pour des maladies complexes telles que le cancer - un segment qui offre des marges élevées et qui a connu une forte augmentation de la demande.

Les actions de Cencora étaient en hausse de 1 % dans la matinée.

En novembre, la société s'est engagée à investir 1 milliard de dollars jusqu'en 2030 pour développer son réseau de distribution aux États-Unis,conformément aux appels lancés par la Maison Blanche aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques pour stimuler la production nationale.

"Selon nous, l'accélération de l'acquisition de OneOncology par COR est une bonne chose car elle complète une étape logique (et attendue) pour augmenter l'exposition aux actifs oncologiques à croissance plus rapide", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de Cencora. Cencora prévoit de financer l'achat par une nouvelle dette.

Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré qu'elle voyait également l'opération d'un bon œil en raison des synergies résultant de la pleine propriété de OneOncology.

Cencora a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, mais a déclaré qu'en raison de l'arrêt des rachats d'actions dans le cadre de l'opération, il était désormais plus probable que les bénéfices se situent dans la moitié inférieure de la fourchette précédente de 17,45 à 17,75 dollars par action.

La société a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés à long terme, car elle s'attend à ce que OneOncology contribue à son activité de soins de santé aux États-Unis au fil du temps.