Cencora investit 1 milliard de dollars dans la distribution de médicaments aux États-Unis et affiche des prévisions optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cencora COR.N investira plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2030 pour étendre son réseau américain, a déclaré le distributeur de médicaments mercredi, après avoir prévu un bénéfice ajusté pour l'année prochaine supérieur aux attentes de Wall Street.

La société a déclaré qu'elle construirait un deuxième centre de distribution national à Harrison, dans l'Ohio, et des sites nouveaux ou agrandis en Californie et en Alabama.

L'investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'administration Trump visant à stimuler la fabrication nationale de produits pharmaceutiques et la distribution, et à aider Cencora à répondre à la demande croissante de médicaments nécessitant une manipulation et une réfrigération spéciales .

Le nouveau centre de l'Ohio s'étendra sur 530 000 pieds carrés et sera doté d'une automatisation avancée, tandis que le centre prévu à Fontana, en Californie, d'une superficie de 430 000 pieds carrés, sera presque deux fois plus grand que la taille actuelle, a indiqué l'entreprise.

"Ces investissements nous permettront de mieux soutenir nos clients grâce à un stockage supplémentaire de la chaîne du froid", a déclaré le directeur général Bob Mauch lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Plus tôt dans la journée, Cencora a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 17,45 et 17,75 dollars, contre une estimation moyenne de 17,5 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Mauch a également déclaré que Cencora avait identifié ses activités qui ne s'alignent pas étroitement sur sa stratégie, y compris l'activité de santé animale, les services de plate-forme américains hérités et l'investissement en actions pro forma au Brésil. Il n'a toutefois pas précisé si la société allait vendre ces activités.

"La révision stratégique, dont l'issue est incertaine, renforce probablement l'entreprise dans son ensemble, car elle permet à Cencora d'allouer des ressources à ses actifs principaux à croissance plus rapide", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Cencora s 'est élevé à 3,84 dollars par action, dépassant les estimations de 3,79 dollars par action, et les ventes ont atteint 83,73 milliards de dollars, dépassant les estimations de 83,46 milliards de dollars.