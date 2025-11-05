 Aller au contenu principal
Cencora investit 1 milliard de dollars dans la distribution de médicaments aux États-Unis et affiche des prévisions optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cencora COR.N investira plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2030 pour étendre son réseau américain, a déclaré mercredi le distributeur de médicaments, après avoir prévu un bénéfice ajusté pour l'année prochaine supérieur aux attentes de Wall Street.

La société a déclaré qu'elle construirait un deuxième centre de distribution national à Harrison, dans l'Ohio, et des sites nouveaux ou agrandis en Californie et en Alabama.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration Trump pour stimuler la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques sur le territoire national , afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger et de renforcer la chaîne d'approvisionnement des États-Unis pour les médicaments essentiels.

Le centre de l'Ohio, d'une superficie de 530 000 pieds carrés , qui devrait être pleinement opérationnel d'ici le printemps 2027, augmentera le stockage et le débit et sera doté d'une automatisation avancée, a déclaré l'entreprise.

Cencora prévoit également un centre de distribution de 430 000 pieds carrés à Fontana, en Californie, soit près du double de la taille de son site actuel, dont l'ouverture est prévue pour l'automne 2026.

Plus tôt dans la journée, la société Cencora, basée à Philadelphie, a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 17,45 et 17,75 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,5 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Ces prévisions solides illustrent la manière dont Cencora et ses pairs, tels que Cardinal Health CAH.N , profitent de l'augmentation de la demande américaine de médicaments spécialisés à forte marge pour traiter des maladies complexes telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde.

Les ventes de l'unité américaine Healthcare Solutions de Cencora, son principal moteur de revenus, ont bondi de 5,7 % pour atteindre 75,79 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, soutenues par de forts volumes d'ordonnances de médicaments pour la perte de poids et le diabète de la classe GLP-1, ainsi que par des ventes plus élevées de médicaments spécialisés.

Cencora a déclaré un bénéfice de 3,84 dollars par action au quatrième trimestre sur une base ajustée, dépassant les estimations des analystes de 3,79 dollars par action.

Les ventes totales se sont élevées à 83,73 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations de 83,46 milliards de dollars.

