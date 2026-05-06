Cencora en baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 mai - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cencora < COR.N> chutede 17,5% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d'un an, à 252,21 $

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 78,4 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 81,09 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,75 $, est inférieur aux estimations de 4,81 $

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel par action, les portant à une fourchette comprise entre 17,65 $ et 17,90 $, contre 17,45 $ à 17,75 $ précédemment

** Le titre a perdu environ 26% depuis le début de l'année