Cencora chute après avoir manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du distributeur de médicaments Cencora COR.N chutent de 5,3 % à 342,46 $ avant le marché

** Les revenus trimestriels de 85,93 milliards de dollars de Cencora sont inférieurs aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 86,03 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 4,08 $/shr au 1er trimestre contre une estimation moyenne de 4,04 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les actions ont augmenté de ~50% en 2025