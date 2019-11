Celyad souligne la sécurité et l'activité clinique de CYAD-101, premier traitement allogénique CAR-T de sa catégorie sans modification génomique pour le CCRm, lors de la 34ème réunion annuelle de SITC

o Les résultats de l'étude de phase 1 à dose croissante alloSHRINK démontrent l'absence de la maladie du greffon contre l'hôte pour le premier candidat CAR-T allogénique de sa catégorie sans modification génomique, CYAD-101, administré en concomitance avec la chimiothérapie FOLFOX.o La meilleure réponse globale (OR, overall response) dans l'étude alloSHRINK chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire qui avaient déjà reçu une chimiothérapie à base d'oxaliplatine, inclue deux patients présentant une réponse partielle (PR, Partial Response) et sept patients présentant une stabilisation de la maladie (SD, Stable Disease), c'est-à-dire 50 % (6 sur 12) des patients présentant une diminution de la charge tumorale.o Fin du recrutement dans le segment portant sur l'augmentation de la dose de l'étude alloSHRINK, avec les résultats supplémentaires attendus au premier semestre 2020 ; le segment d'expansion de l'étude devrait commencer au milieu de 2020.Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui les faits marquants des candidats cliniques CAR-T basés sur NKG2D de la société pour le traitement du cancer colorectal métastatique (CCRm), y compris sa nouvelle thérapie cellulaire « prête à l'emploi », CYAD-101, et son essai de phase 1 à dose croissante alloSHRINK.